Dove vedere Bari-Venezia in tv? Dazn o Prime Video, orario
Bari contro Venezia, Longo contro Stroppa: dalla lotta salvezza alla corsa alla promozione diretta. In palio punti pesantissimi al "San Nicola", con i pugliesi reduci dal ko dello "U-Power Stadium" e i lagunari che arrivano dall'amaro pareggio di Chiavari con la Virtus Entella. Gli arancioneroverdi, dal canto loro, devono rispondere al rotondo successo del Monza in casa della Sampdoria, maturato nell'anticipo di questa 35esima giornata di Serie B.
Bari-Venezia, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 15 allo stadio "San Nicola" di Bari, dove la formazione allenata da Moreno Longo ospiterà il Venezia di Giovanni Stroppa, in vetta alla classifica della Serie B 2025/26.
Dove vedere Bari-Venezia in diretta tv
Bari-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bari-Venezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match odierno su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Longo e Stroppa
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Mané, Maggiore, Artioli, Piscopo; Cavuoti, Rao; Moncini. Allenatore: Longo.
A disposizione: 1 Pissardo 12 Marfella, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 25 Pucino 27 Braunoder, 37 G. Stabile, 43 Nikolaou, 49 De Pieri, 66 Traore, 90 Cuni.
Indisponibili: Darboe, Dickmann, Verreth, Esteves. Squalificati: Dorval. Diffidati: Artioli, Cistana, Nikolaou, Braunoder, Dickmann, Pucino, Maggiore.
VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Korac, Svoboda, Sverko; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa.
A disposizione: 22 Plizzari, 16 Venturi, 48 Sidibé, 20 Sagrado, 24 Lella, 28 Dagasso, 37 Bohinen, 32 Duncan, 21 Compagnon, 99 Pietrelli, 80 Casas, 29 Lauberbach.
Indisponibili: Bjarkason, Farji, Franjic. Squalificati: Schingtienne. Diffidati: Hainaut.
Bari contro Venezia, Longo contro Stroppa: dalla lotta salvezza alla corsa alla promozione diretta. In palio punti pesantissimi al "San Nicola", con i pugliesi reduci dal ko dello "U-Power Stadium" e i lagunari che arrivano dall'amaro pareggio di Chiavari con la Virtus Entella. Gli arancioneroverdi, dal canto loro, devono rispondere al rotondo successo del Monza in casa della Sampdoria, maturato nell'anticipo di questa 35esima giornata di Serie B.
Bari-Venezia, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 15 allo stadio "San Nicola" di Bari, dove la formazione allenata da Moreno Longo ospiterà il Venezia di Giovanni Stroppa, in vetta alla classifica della Serie B 2025/26.
Dove vedere Bari-Venezia in diretta tv
Bari-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bari-Venezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match odierno su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.