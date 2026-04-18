Corriere dello Sport.it
sabato 18 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Bari-Venezia in tv? Dazn o Prime Video, orario

La capolista della Serie B fa visita alla squadra di Moreno Longo in occasione della 35esima giornata: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie BBariVenezia

Bari contro Venezia, Longo contro Stroppa: dalla lotta salvezza alla corsa alla promozione diretta. In palio punti pesantissimi al "San Nicola", con i pugliesi reduci dal ko dello "U-Power Stadium" e i lagunari che arrivano dall'amaro pareggio di Chiavari con la Virtus Entella. Gli arancioneroverdi, dal canto loro, devono rispondere al rotondo successo del Monza in casa della Sampdoria, maturato nell'anticipo di questa 35esima giornata di Serie B.

Bari-Venezia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 15 allo stadio "San Nicola" di Bari, dove la formazione allenata da Moreno Longo ospiterà il Venezia di Giovanni Stroppa, in vetta alla classifica della Serie B 2025/26.

Dove vedere Bari-Venezia in diretta tv

Bari-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bari-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match odierno su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili scelte di Longo e Stroppa

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Mané, Maggiore, Artioli, Piscopo; Cavuoti, Rao; Moncini. Allenatore: Longo.

A disposizione: 1 Pissardo 12 Marfella, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 25 Pucino 27 Braunoder, 37 G. Stabile, 43 Nikolaou, 49 De Pieri, 66 Traore, 90 Cuni.

Indisponibili: Darboe, Dickmann, Verreth, Esteves. Squalificati: Dorval. Diffidati: Artioli, Cistana, Nikolaou, Braunoder, Dickmann, Pucino, Maggiore.

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Korac, Svoboda, Sverko; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa.

A disposizione: 22 Plizzari, 16 Venturi, 48 Sidibé, 20 Sagrado, 24 Lella, 28 Dagasso, 37 Bohinen, 32 Duncan, 21 Compagnon, 99 Pietrelli, 80 Casas, 29 Lauberbach.

Indisponibili: Bjarkason, Farji, Franjic. Squalificati: Schingtienne. Diffidati: Hainaut.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Bari contro Venezia, Longo contro Stroppa: dalla lotta salvezza alla corsa alla promozione diretta. In palio punti pesantissimi al "San Nicola", con i pugliesi reduci dal ko dello "U-Power Stadium" e i lagunari che arrivano dall'amaro pareggio di Chiavari con la Virtus Entella. Gli arancioneroverdi, dal canto loro, devono rispondere al rotondo successo del Monza in casa della Sampdoria, maturato nell'anticipo di questa 35esima giornata di Serie B.

Bari-Venezia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 15 allo stadio "San Nicola" di Bari, dove la formazione allenata da Moreno Longo ospiterà il Venezia di Giovanni Stroppa, in vetta alla classifica della Serie B 2025/26.

Dove vedere Bari-Venezia in diretta tv

Bari-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bari-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match odierno su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Serie B, la classificaIl rush finale di Serie B
1
Dove vedere Bari-Venezia in tv? Dazn o Prime Video, orario
2
Le probabili scelte di Longo e Stroppa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS