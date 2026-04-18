Dove vedere Bari-Venezia in tv? Dazn o Prime Video, orario

Bari-Venezia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 15 allo stadio "San Nicola" di Bari, dove la formazione allenata da Moreno Longo ospiterà il Venezia di Giovanni Stroppa, in vetta alla classifica della Serie B 2025/26.

Dove vedere Bari-Venezia in diretta tv

Bari-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bari-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match odierno su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.