Dove vedere Mantova-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario
L'Avellino di Davide Ballardini fa visita al Mantova di Francesco Modesto in occasione della gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B. Sfida importante in chiave salvezza, con le due squadre appaiate in classifica a quota 40: una vittoria avvicinerebbe sensibilmente una delle contendenti all'obiettivo stagionale. Virgiliani reduci da due successi consecutivi, mentre i lupi arrivano dal clamoroso pareggio interno con il Catanzaro, figlio dell'iconico gol del portiere Antony Iannarilli all'ultimo respiro.
Mantova-Avellino, l'orario
Mantova-Avellino si disputerà oggi, sabato 18 aprile, alle ore 15 al "Danilo Martelli - Pata Stadium", teatro dello scontro salvezza tra virgiliani ed irpini. Attesi circa 9.000 spettatori, con il settore ospiti (936 unità) andato sold out nel giro di poche ore nella mattina di lunedì.
Dove vedere Mantova-Avellino in diretta tv
Mantova-Avellino sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Mantova-Avellino, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Martelli" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Modesto e Ballardini
MANTOVA (3-4-1-2): Bardi; Dembelé, Cella, Castellini; Maggioni, Kouda, Paoletti, Benaïssa; Bragantini; Ruocco, Marras. Allenatore: Modesto.
A disposizione: 22 Andrenacci, 5 Chrysopoulos, 33 Marai, 2 Balcot, 15 Tiago Gonçalves, 17 Radaelli, 10 Wieser, 98 Zuccon, 18 Falletti, 28 Caprini, 77 Buso, 9 Mancuso.
Indisponibili: Bonfanti, Ligue, Mensah, Muci, Meroni. Squalificati: Trimboli. Diffidati: Mensah, Meroni, Ruocco.
AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Biasci, Favilli. Allenatore: Ballardini.
A disposizione: 30 Daffara, 2 Missori, 44 Simic, 63 Fontanarosa, 21 Armellino, 27 Le Borgne, 16 Kumi, 94 Insigne, 10 Russo, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno.
Indisponibili: Milani, Reale, Sgarbi. Diffidati: Besaggio, Palumbo. Squalificati: -.
L'Avellino di Davide Ballardini fa visita al Mantova di Francesco Modesto in occasione della gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B. Sfida importante in chiave salvezza, con le due squadre appaiate in classifica a quota 40: una vittoria avvicinerebbe sensibilmente una delle contendenti all'obiettivo stagionale. Virgiliani reduci da due successi consecutivi, mentre i lupi arrivano dal clamoroso pareggio interno con il Catanzaro, figlio dell'iconico gol del portiere Antony Iannarilli all'ultimo respiro.
Mantova-Avellino, l'orario
Mantova-Avellino si disputerà oggi, sabato 18 aprile, alle ore 15 al "Danilo Martelli - Pata Stadium", teatro dello scontro salvezza tra virgiliani ed irpini. Attesi circa 9.000 spettatori, con il settore ospiti (936 unità) andato sold out nel giro di poche ore nella mattina di lunedì.
Dove vedere Mantova-Avellino in diretta tv
Mantova-Avellino sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Mantova-Avellino, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Martelli" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.