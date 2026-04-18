Dove vedere Mantova-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario

Mantova-Avellino, l'orario

Mantova-Avellino si disputerà oggi, sabato 18 aprile, alle ore 15 al "Danilo Martelli - Pata Stadium", teatro dello scontro salvezza tra virgiliani ed irpini. Attesi circa 9.000 spettatori, con il settore ospiti (936 unità) andato sold out nel giro di poche ore nella mattina di lunedì.

Dove vedere Mantova-Avellino in diretta tv

Mantova-Avellino sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Mantova-Avellino, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Martelli" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.