Il Bari cade al San Nicola, passa il Venezia. Colpo Avellino a Mantova, sei gol dello Spezia

Dopo la vittoria del Monza a Genova contro la Sampdoria, prosegue la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B . Seconda sconfitta consecutiva per il Bari che perde con le prime della classe: dopo il Monza, anche il Venezia vince contro i biancorossi. Bari che cade al San Nicola, 3-0 per i lagunari. Partita iniziata con qualche minuti di ritardo per un guasto al Var. Haps domina nel primo tempo mettendo a segno una doppietta con due reti, al 19' e nel recupero della prima frazione di gioco. Ci pensa Adorante a chiudere la gara nelle prime battute della ripresa. Bari che rimane dunque in zona playout, a -1 dalla zona retrocessione in attesa delle altre sfide. Mentre il Venezia mantiene le tre lunghezze di vantaggio sul Frosinone , che continua a vincere. 2-1 per i ciociari nella difficile trasferta a Modena . Vittoria in rimonta per la squadra di Alvini che era andata sotto nel primo tempo con il gol del futuro giocatore dell' Inter Massolin. Nella ripresa è Ghedjemis a ribaltare tutto con una doppietta. Nonostante la sconfitta, il Modena rimane ampiamente in zona playoff.

Dilaga lo Spezia, blitz dell'Avellino

Blitz esterno fondamentale dell'Avellino che vince a Mantova: 2-0 al Martelli per la squadra di Ballardini. Dopo il pareggio clamoroso nello scorso turno grazie al gol del portiere Iannarilli, i biancoverdi vanno a strappare un'importante vittoria in Lombardia. Missori porta avanti la squadra di Ballardini al 63'. Favilli nel finale segna la rete che chiude la sfida che permette all'Avellino di portarsi alle porte della zona playoff. Lo Spezia dilaga contro il Sudtirol: 6-1 al Picco. Dopo tre sconfitte consecutive, i liguri mettono in piedi un grande moto d'orgoglio con una vittoria incredibile. Valoti segna su rigore dopo otto minuti, ma Pecorino pareggia poco dopo. Dal 23' c'è solo lo Spezia in campo, complice anche l'espulsione per rosso diretto di Zedadka: Di Serio e Beruatto fanno chiudere il primo tempo sul 3-1 per lo Spezia. Nella ripresa, Lapadula, Sernicola e Aurelio firmano i gol che chiudono la partita. Il quadro del sabato di Serie B si chiuderà con le due gare in serata: Palermo-Cesena alle 17:15 e Juve Stabia-Catanzaro alle 19.