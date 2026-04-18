Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il Bari cade al San Nicola, passa il Venezia. Colpo Avellino a Mantova, sei gol dello Spezia© LAPRESSE

Il Bari cade al San Nicola, passa il Venezia. Colpo Avellino a Mantova, sei gol dello Spezia

Crollo del Sudtirol, Zedadka espulso. Continua a vincere il Frosinone che espugna Modena
3 min
TagsSerie B

Dopo la vittoria del Monza a Genova contro la Sampdoria, prosegue la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Seconda sconfitta consecutiva per il Bari che perde con le prime della classe: dopo il Monza, anche il Venezia vince contro i biancorossi. Bari che cade al San Nicola, 3-0 per i lagunari. Partita iniziata con qualche minuti di ritardo per un guasto al Var. Haps domina nel primo tempo mettendo a segno una doppietta con due reti, al 19' e nel recupero della prima frazione di gioco. Ci pensa Adorante a chiudere la gara nelle prime battute della ripresa. Bari che rimane dunque in zona playout, a -1 dalla zona retrocessione in attesa delle altre sfide. Mentre il Venezia mantiene le tre lunghezze di vantaggio sul Frosinone, che continua a vincere. 2-1 per i ciociari nella difficile trasferta a Modena. Vittoria in rimonta per la squadra di Alvini che era andata sotto nel primo tempo con il gol del futuro giocatore dell'Inter Massolin. Nella ripresa è Ghedjemis a ribaltare tutto con una doppietta. Nonostante la sconfitta, il Modena rimane ampiamente in zona playoff. 

Dilaga lo Spezia, blitz dell'Avellino

Blitz esterno fondamentale dell'Avellino che vince a Mantova: 2-0 al Martelli per la squadra di Ballardini. Dopo il pareggio clamoroso nello scorso turno grazie al gol del portiere Iannarilli, i biancoverdi vanno a strappare un'importante vittoria in Lombardia. Missori porta avanti la squadra di Ballardini al 63'. Favilli nel finale segna la rete che chiude la sfida che permette all'Avellino di portarsi alle porte della zona playoff. Lo Spezia dilaga contro il Sudtirol: 6-1 al Picco. Dopo tre sconfitte consecutive, i liguri mettono in piedi un grande moto d'orgoglio con una vittoria incredibile. Valoti segna su rigore dopo otto minuti, ma Pecorino pareggia poco dopo. Dal 23' c'è solo lo Spezia in campo, complice anche l'espulsione per rosso diretto di Zedadka: Di Serio e Beruatto fanno chiudere il primo tempo sul 3-1 per lo Spezia. Nella ripresa, Lapadula, Sernicola e Aurelio firmano i gol che chiudono la partita. Il quadro del sabato di Serie B si chiuderà con le due gare in serata: Palermo-Cesena alle 17:15 e Juve Stabia-Catanzaro alle 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Bari Venezia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS