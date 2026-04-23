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Serie B, le finali playoff si potranno vedere in tv anche in chiaro: l'annuncio ufficiale© Getty Images

Serie B, le finali playoff si potranno vedere in tv anche in chiaro: l'annuncio ufficiale

La Lega ha ratificato la novità nell'assemblea di oggi. Soddisfazione del presidente Bedin: "Sarà uno spettacolo per gli appassionati"
2 min
TagsPlayoffSerie Bsky

Novità importante in vista dei playoff di Serie B, che inizieranno il 12 maggio con il turno preliminare. Le finali di andata e ritorno, in programma il 24 e il 29 maggio, saranno visibili anche in chiaro. Lo ha annunciato la Lega Serie B con un comunicato stampa: "Le due finali di andata e ritorno, che identificheranno il terzo club promosso in Serie A, saranno trasmesse sui canali Sky Sport (disponibili in streaming anche su NOW) e in chiaro su TV8, canale edito da Sky Italia, presente al numero 8 del digitale terrestre e 125 del satellite", si legge nella nota. "L’assegnazione è stata ratificata oggi dall’Assemblea di Lega, a valle dell’esito dell’Invito ad offrire lanciato lo scorso 15 aprile. Rafforzerà in modo significativo la copertura multipiattaforma dei playoff 2025-26, già garantita nella sua totalità (regular season e tutti i playoff e playout) dal licenziatario DAZN, insieme al canale LaB Channel, disponibile sulle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootballTV. L’approdo di Sky Sport e di TV8 completa un ecosistema media sempre più capillare e integrato, che raggiungerà milioni di tifosi su ogni schermo e in ogni modalità di fruizione".

La soddisfazione del presidente Bedin

Il ritorno di Sky rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e un ulteriore passo verso la crescita del nostro campionato in termini di qualità e visibilità - le parole di Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B - oltre a garantire a tutti gli appassionati di calcio la possibilità di godere dello spettacolo delle finali, che si preannunciano come sempre appassionanti e saranno la degna conclusione di un torneo bellissimo, equilibrato e combattuto fino all’ultima giornata”. L'andata della finale playoff è in programma domenica 24 maggio mentre il ritorno è in calendario venerdì 29 maggio, con gli orari di fischio di inizio che verranno ufficializzati nei prossimi giorni.

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