Serie B, le finali playoff si potranno vedere in tv anche in chiaro: l'annuncio ufficiale

Novità importante in vista dei playoff di Serie B, che inizieranno il 12 maggio con il turno preliminare. Le finali di andata e ritorno, in programma il 24 e il 29 maggio, saranno visibili anche in chiaro. Lo ha annunciato la Lega Serie B con un comunicato stampa: "Le due finali di andata e ritorno, che identificheranno il terzo club promosso in Serie A, saranno trasmesse sui canali Sky Sport (disponibili in streaming anche su NOW) e in chiaro su TV8, canale edito da Sky Italia, presente al numero 8 del digitale terrestre e 125 del satellite", si legge nella nota. "L’assegnazione è stata ratificata oggi dall’Assemblea di Lega, a valle dell’esito dell’Invito ad offrire lanciato lo scorso 15 aprile. Rafforzerà in modo significativo la copertura multipiattaforma dei playoff 2025-26, già garantita nella sua totalità (regular season e tutti i playoff e playout) dal licenziatario DAZN, insieme al canale LaB Channel, disponibile sulle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootballTV. L’approdo di Sky Sport e di TV8 completa un ecosistema media sempre più capillare e integrato, che raggiungerà milioni di tifosi su ogni schermo e in ogni modalità di fruizione".