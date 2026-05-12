Dove vedere Modena-Juve Stabia in tv? Orario e canale dei playoff Serie B
Archiviata la regular season 2025/26, in Serie B è già tempo di playoff. Ad aprire il programma degli spareggi promozione sarà Modena-Juve Stabia, sfida che mette in palio il pass per le semifinali contro il Monza di Paolo Bianco, terza forza del campionato cadetto. Andrea Sottil, reduce dal ko indolore di Avellino, affronta Ignazio Abate, che ha chiuso con un pari la sua stagione regolare in quel di Bolzano.
Modena-Juve Stabia, l'orario
Modena-Juve Stabia, prima delle due sfide valide per il turno preliminare dei playoff di Serie B, andrà in scena oggi, martedì 12 maggio, alle ore 18:45 allo stadio "Alberto Braglia".
Dove vedere Modena-Juve Stabia in diretta tv
Modena-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Modena-Juve Stabia, dove vedere in streaming la sfida playoff
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Braglia" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sottil e Abate
MODENA (3-5-2): Pezzolato; Nieling, Nador, Tonoli; Zanimacchia, Sersanti, Santoro, Y. Massolin, Zampano; De Luca, Ambrosino. Allenatore: Sottil.
A disposizione: 78 Bagheria, 13 Laidani, 2 Beyuku, 71 Wiafe, 25 Dellavalle, 29 Cotali, 28 Adorni,23 Cauz, 18 Pyyythia, 90 Imputato, 11 Mendes, 9 Gliozzi, 92 Defrel.
Indisponibili: Chichizola, Gerli. Squalificati: -. Diffidati: -.
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Diakité, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro. Allenatore: Abate.
A disposizione: 23 Boer, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 2 Ricciardi, 76 Mannini, 8 Zeroli, 28 Torrasi, 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 70 Dos Santos, 9 Gabrielloni, 27 Candellone.
Indisponibili: Morachioli. Diffidati: -. Squalificati: -.
Archiviata la regular season 2025/26, in Serie B è già tempo di playoff. Ad aprire il programma degli spareggi promozione sarà Modena-Juve Stabia, sfida che mette in palio il pass per le semifinali contro il Monza di Paolo Bianco, terza forza del campionato cadetto. Andrea Sottil, reduce dal ko indolore di Avellino, affronta Ignazio Abate, che ha chiuso con un pari la sua stagione regolare in quel di Bolzano.
Modena-Juve Stabia, l'orario
Modena-Juve Stabia, prima delle due sfide valide per il turno preliminare dei playoff di Serie B, andrà in scena oggi, martedì 12 maggio, alle ore 18:45 allo stadio "Alberto Braglia".
Dove vedere Modena-Juve Stabia in diretta tv
Modena-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Modena-Juve Stabia, dove vedere in streaming la sfida playoff
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Braglia" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.