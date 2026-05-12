Dove vedere Modena-Juve Stabia in tv? Orario e canale dei playoff Serie B

Archiviata la regular season 2025/26, in Serie B è già tempo di playoff . Ad aprire il programma degli spareggi promozione sarà Modena-Juve Stabia , sfida che mette in palio il pass per le semifinali contro il Monza di Paolo Bianco, terza forza del campionato cadetto. Andrea Sottil , reduce dal ko indolore di Avellino, affronta Ignazio Abate , che ha chiuso con un pari la sua stagione regolare in quel di Bolzano.

Modena-Juve Stabia, l'orario

Modena-Juve Stabia, prima delle due sfide valide per il turno preliminare dei playoff di Serie B, andrà in scena oggi, martedì 12 maggio, alle ore 18:45 allo stadio "Alberto Braglia".

Dove vedere Modena-Juve Stabia in diretta tv

Modena-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Modena-Juve Stabia, dove vedere in streaming la sfida playoff

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Braglia" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.