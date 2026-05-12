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Dove vedere Catanzaro-Avellino in tv? Orario e canale dei playoff Serie B

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul turno preliminare che vedrà protagonisti Aquilani e Ballardini: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie BCatanzaroavellino

Dopo aver conquistato i playoff all'ultima giornata, l'Avellino di Davide Ballardini fa visita al Catanzaro di Alberto Aquilani in occasione del turno preliminare di questi spareggi promozione. Un solo risultato a disposizione per gli irpini, ottavi al termine della regular season, mentre i calabresi vogliono sfruttare il fattore campo per accedere alle semifinali e affrontare il Palermo di Filippo Inzaghi.

Catanzaro-Avellino, l'orario

Riflettori puntati sullo stadio "Nicola Ceravolo" a partire dalle ore 21, quando il Sig. Marinelli di Tivoli darà il via alle ostilità tra Catanzaro ed Avellino. Presenti più di 10.000 spettatori, di cui 750 nel settore ospiti (sold out).

Dove vedere Catanzaro-Avellino in diretta tv

Catanzaro-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, previo abbonamento. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Avellino, dove vedere in streaming il turno preliminare dei playoff

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della sfida playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili formazioni di Aquilani e Ballardini

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.

A disposizione: 1 Marietta, 6 Jack, 26 Verrengia, 62 Frosinini, 30 Alesi, 21 Pompetti, 32 Rispoli, 19 Nuamah, 98 Buglio, 28 Oudin, 94 Di Francesco, 39 Koffi.

Indisponibili: Cisse.Squalificati: -. Diffidati: -.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Biasci, Russo. Allenatore: Ballardini.

A disposizione: 1 Iannarilli, 53 Sassi, 2 Missori, 21 Armellino, 27 Le Borgne, 16 Kumi, 94 Insigne, 11 D’Andrea, 18 Sgarbi, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno.

Indisponibili: Favilli, Milani, Reale, Sala, Simic. Diffidati: -. Squalificati: -. 

 

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Dopo aver conquistato i playoff all'ultima giornata, l'Avellino di Davide Ballardini fa visita al Catanzaro di Alberto Aquilani in occasione del turno preliminare di questi spareggi promozione. Un solo risultato a disposizione per gli irpini, ottavi al termine della regular season, mentre i calabresi vogliono sfruttare il fattore campo per accedere alle semifinali e affrontare il Palermo di Filippo Inzaghi.

Catanzaro-Avellino, l'orario

Riflettori puntati sullo stadio "Nicola Ceravolo" a partire dalle ore 21, quando il Sig. Marinelli di Tivoli darà il via alle ostilità tra Catanzaro ed Avellino. Presenti più di 10.000 spettatori, di cui 750 nel settore ospiti (sold out).

Dove vedere Catanzaro-Avellino in diretta tv

Catanzaro-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, previo abbonamento. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Avellino, dove vedere in streaming il turno preliminare dei playoff

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della sfida playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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