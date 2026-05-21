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giovedì 21 maggio 2026
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Lacrime e sangue

Leggi il commento sull'esito della semifinale playoff di Serie B che ha visto il Catanzaro di Aquilani prevalere sul Palermo di Filippo Inzaghi
Tullio Calzone
1 min
TagsPalermo-CatanzaroSerie BInzaghi

Lacrime e sangue. Quelle che hanno scavato il volto già provato di Pippo Inzaghi, mentre applaudiva il popolo palermitano stringendo al petto il figlioletto Edoardo; e il rosso fuoco evidente negli occhi della compagine di Alberto Aquilani che, con merito, approda alla finale per la A,

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