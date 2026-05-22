Sudtirol-Bari playout Serie B: orario e dove vederla in tv e in streaming
Dopo lo 0-0 dell'andata, il Sudtirol ospita il Bari nel playout di ritorno per evitare la retrocessione in Serie C. In caso di ulteriore parità nei novanta minuti, resterà in Serie B la meglio piazzata nella regular season e quindi gli altoatesini. Per i pugliesi, dunque, solo un risultato a disposizione: la vittoria.
Sudtirol-Bari, l'orario
Sudtirol-Bari si disputerà oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 20 allo stadio Druso di Bolzano.
Dove vedere Sudtirol-Bari in diretta tv
Sudtirol-Bari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sudtirol-Bari, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Suditrol-Bari in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davì; Merkaj, Pecorino. Alleantore: Castori
A disposizione: 1 Borra, 4 Mancini, 13 Sabatini, 23 F. Davi, 7 Zedadka, 6 Martini, 21 Tait, 89 Crnigoj, 46 Brik, 99 Verdi, 90 Odogwu, 11 Tonin. Ind.: Bordon, Cragno, Kofler.
Squal.: –. Diffidati: Merkaj, Tronchin.
Ultime: Non ci sono inconvenienti alla vigilia, a Castori resta solo qualche dubbio in mezzo al campo.
BARI (4-3-2-1): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Esteves, Maggiore, Piscopo; Rao, Pagano; Moncini. Allenatore: Longo
A disp.: 1 Pissardo 12 Marfella, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 20 Cavuoti, 24 Dickmann, 25 Pucino, 27 Braunoder, 29 Verreth, 30 Mane, 37 G. Stabile, 43 Nikolaou, 49 De Pieri, 66 Traore, 80 F. Artioli, 90 Cuni.
Ind.: Darboe e Cistana.
Ultime: Longo potrebbe confermare il Bari in blocco.
Dopo lo 0-0 dell'andata, il Sudtirol ospita il Bari nel playout di ritorno per evitare la retrocessione in Serie C. In caso di ulteriore parità nei novanta minuti, resterà in Serie B la meglio piazzata nella regular season e quindi gli altoatesini. Per i pugliesi, dunque, solo un risultato a disposizione: la vittoria.
Sudtirol-Bari, l'orario
Sudtirol-Bari si disputerà oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 20 allo stadio Druso di Bolzano.