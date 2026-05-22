Sudtirol-Bari playout Serie B: orario e dove vederla in tv e in streaming

Dove vedere Sudtirol-Bari in diretta tv

Sudtirol-Bari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.