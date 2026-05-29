Dove vedere Monza-Catanzaro in tv? Orario e canale della finale playoff di Serie B

È il giorno di Monza-Catanzaro . Allo "U-Power Stadium" si sfidano nuovamente la squadra di Paolo Bianco e la formazione allenata da Alberto Aquilani, protagoniste del ritorno della finale playoff di Serie B. In palio il salto di categoria. Brianzoli in vantaggio grazie al 2-0 inflitto ai calabresi nella gara d'andata giocata al "Ceravolo". Alle aquile servirà una vittoria con tre gol di scarto per ribaltare il pronostico e centrare la promozione.

Monza-Catanzaro, l'orario del ritorno della finale playoff di Serie B

Monza-Catanzaro andrà in scena oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 20 allo "U-Power Stadium".

Dove vedere Monza-Catanzaro in diretta tv

Monza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, su Sky (canali 201 e 254), NOW e, in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). È possibile attivare le app di DAZN, Amazon Prime Video e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Catanzaro, dove vedere in streaming la finale playoff di Serie B

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video, Sky Go, NOW e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. La partita sarà visibile in chiaro anche sul sito di TV8: tv8.it. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Monza-Catanzaro su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.