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Dove vedere Monza-Catanzaro in tv? Orario e canale della finale playoff di Serie B

Allo U-Power Stadium va in scena il ritorno del doppio confronto che mette in palio la promozione in A: le probabili scelte di Bianco e Aquilani
TagsSerie BMonzaCatanzaro

È il giorno di Monza-Catanzaro. Allo "U-Power Stadium" si sfidano nuovamente la squadra di Paolo Bianco e la formazione allenata da Alberto Aquilani, protagoniste del ritorno della finale playoff di Serie B. In palio il salto di categoria. Brianzoli in vantaggio grazie al 2-0 inflitto ai calabresi nella gara d'andata giocata al "Ceravolo". Alle aquile servirà una vittoria con tre gol di scarto per ribaltare il pronostico e centrare la promozione.

 

Monza-Catanzaro, l'orario del ritorno della finale playoff di Serie B

Monza-Catanzaro andrà in scena oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 20 allo "U-Power Stadium".

Dove vedere Monza-Catanzaro in diretta tv

Monza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, su Sky (canali 201 e 254), NOW e, in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). È possibile attivare le app di DAZN, Amazon Prime Video e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Catanzaro, dove vedere in streaming la finale playoff di Serie B

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video, Sky Go, NOW e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. La partita sarà visibile in chiaro anche sul sito di TV8: tv8.it. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Monza-Catanzaro su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili scelte di Bianco e Aquilani

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, A. Carboni; Birindelli, Pessina, L. Colombo, Azzi; Colpani, Dany Mota; Petagna. Allenatore: Bianco.

A disposizione: 1 Pizzignacco, 3 Lucchesi, 2 Brorsson, 6 Antov, 24 Bakoune, 30 Caso, 14 Obiang, 8 Hernani, 26 Ciurria, 10 Cutrone, 25 Alvarez, 11 Forson.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Bakoune, Caso, Colombo, Delli Carri, Lucchesi, Mota Carvalho, Petagna, Thiam.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, F. Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.

A disposizione: 1 Marietta, 5 Bashi, 6 Jack, 62 Frosinini, 21 Pompetti, 32 Rispoli, 19 Nuamah, 98 Buglio, 28 Oudin, 30 Alesi, 39 Koffi, 77 D’Alessandro.

Indisponibili: Cisse. Squalificati: -. Diffidati: D’Alessandro, Di Francesco, Frosinini, Petriccione, Pittarello, Pontisso.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

È il giorno di Monza-Catanzaro. Allo "U-Power Stadium" si sfidano nuovamente la squadra di Paolo Bianco e la formazione allenata da Alberto Aquilani, protagoniste del ritorno della finale playoff di Serie B. In palio il salto di categoria. Brianzoli in vantaggio grazie al 2-0 inflitto ai calabresi nella gara d'andata giocata al "Ceravolo". Alle aquile servirà una vittoria con tre gol di scarto per ribaltare il pronostico e centrare la promozione.

 

Monza-Catanzaro, l'orario del ritorno della finale playoff di Serie B

Monza-Catanzaro andrà in scena oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 20 allo "U-Power Stadium".

Dove vedere Monza-Catanzaro in diretta tv

Monza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, su Sky (canali 201 e 254), NOW e, in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). È possibile attivare le app di DAZN, Amazon Prime Video e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Catanzaro, dove vedere in streaming la finale playoff di Serie B

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