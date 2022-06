Calciomercato Ascoli, Benedetti verso il si

ASCOLI - Dalla Sampdoria dovrebbe passare all’Ascoli il centrocampista Leonardo Benedetti (22), lo scorso anno in prestito all’Imolese, ma non finiscono qui i movimenti della squadra ascolana. Il ds Marco Valentini ha infatti deciso di non esercitare l'opzione di riscatto per l'attaccante esterno Federico Ricci (28) che tornerà così alla Reggina e si starebbe inserendo in maniera abbastanza forte per il centrocampista greco Ilias Koutsoupias (21) che non sarà riscattato dalla Ternana e che tornerà dunque alla Virtus Entella, ma soltanto temporaneamente.