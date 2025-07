Lutto nel mondo del calcio e, in particolare, nell'ambiente bianconero: è morto all'età di 77 anni Francesco Bellini, ex presidente dell'Ascoli Calcio. Bellini era stato colto da un grave malore nei giorni scorsi mentre si trovava in un ristorante a Calgary, in Canada, dove viveva. Trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni erano subito apparse critiche e irreversibili. Oggi, purtroppo, la notizia della sua scomparsa. Bellini, imprenditore di successo nel settore farmaceutico, aveva acquisito l'Ascoli il 6 febbraio 2014. Riuscì subito a riportarlo in Serie B, dove rimase stabilmente fino al termine del suo mandato nel 2018. Durante la sua presidenza, ricoprì anche il ruolo di amministratore unico. Il club lo ha ricordato con una nota ufficiale: "Se ne va una persona dalla grande umanità e semplicità, che ha sempre anteposto ad ogni risultato i propri ideali, fondati su correttezza, legalità e trasparenza".