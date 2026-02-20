Ballardini si presenta: "Qui non c’è solo Avellino, c’è l’Irpinia. Sento una grande responsabilità"

Davide Ballardini inizia la sua nuova avventura sulla panchina dell'Avellino. Dopo l'annuncio arrivato lo scorso mercoledì, l'ex Genoa ha ufficialmente preso il posto di Biancolino e ha diretto i suoi primi allenamenti alla guida dei biancoverdi. Nella conferenza stampa di presentazione, l'allenatore ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l'incarico: "Volevamo allenare. Aver conosciuto il presidente, il direttore sportivo, ci siamo parlati e le persone, la sensazione, è che si ha a che fare con una società seria, forte. Abbiamo visionato molti video e siamo convinti di aver a che fare con ragazzi seri e con un gruppo sano, che ha tanta voglia di dimostrare che questa categoria la può fare". Un intero popolo che deve spingere verso il raggiungimento della salvezza: "Qui ho capito che non è Avellino, c’è l’Irpinia. Non so quanti comuni ci sono... Parliamo di una grande comunità che vuole bene alla squadra. Questa è una grande responsabilità. Mi fa piacere che le persone siano contente, ma bisogna meritarselo. Cercheremo di farlo con la serietà, cercando di comportarci da persone perbene, lavorare tanto e ottenere risultati. Sono importantissime le qualità umane, così come le idee, ma bisogna trasformare il tutto in risultati. Si viene giudicati per quello".