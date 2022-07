Multiproprietà, Luigi De Laurentiis: "Deroga ok, ora un bomber per il Bari"

BARI - Dopo la modifica alla norma dell'articolo 16-bis delle Noif operata dalla Figc, che ha prorogato all'inizio della stagione 2028/29 la scadenza per il divieto delle multiproprietà (anche per società non partecipanti allo stesso campionato), la famiglia De Laurentiis ha più tempo per cedere una società tra Bari e Napoli.

Aspettando l'occasione "Il Bari ha un appeal importante - ha detto Luigi De Laurentiis, presidente dei pugliesi neopromossi in B e figlio del presidente napoletano Aurelio, durante la presentazione delle nuove maglie della squadra nella sede del main sponsor Casillo a Corato -. Se arriveranno delle opportunità, vedremo e coglieremo la migliore ma non cederemo il club a chi non lo merita o non lo porti in un percorso importante. Quanto visto e letto ieri in merito alle reazioni per la sentenza della Figc - aggiunge - è endemico del particolare momento storico che viviamo, soprattutto sulle piattaforme social, dove è abitudine assai diffusa quella di gridare al complotto. Dispiace, ma fa parte della natura umana, ne sono consapevole. Quello che in sostanza è accaduto ieri - riferisce - è un ritorno alla situazione che c'era al nostro arrivo a Bari, con la differenza che invece di avere un tempo illimitato, ci sono stati dati ulteriori anni, maggiore tempo per la cessione di una delle due società".