Bari, in Coppa Italia la spinta dei senatori

BARI - Tutto pronto in casa Bari per la sfida con il Padova: a meno di due settimane dall'inizio del campionato il tecnico Mignani cerca all'Arechi segnali importanti dalla squadra nella prima partita "vera" della stagione. Il tecnico vuole risposte dopo i punti interrogativi emersi dal confronto con il Frosinone. Oggi come allora la difesa sarà sicuramente più impegnata rispetto alle amichevoli estive: e può contare su un Vicari in più che andrà stasera probabilmente a far coppia con Di Cesare, capitano 39enne che è il più in forma di tutti. Se in cabina di regia agirà Maiello, in attacco si vedrà la coppia Antenucci-Cheddira con Botta alle spalle. Proprio nel reparto offensivo, poi, si concentrano le manovre di mercato: il Bari è a caccia di Gytkjær, tra gli artefici della promozione del Monza che però, al momento, non è sul mercato.