Bari, Mignani: "Mercato? Occasioni in vista. Ceter convocato"

BARI - Il tecnico del Bari, Michele Mignani, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Palermo al San Nicola, in programma domani sera alle 20.45. Queste le sue parole: "Nella scorsa stagione abbiamo avuto il piacere di vivere serate meravigliose con tanta gente allo stadio. C'è grande voglia da parte nostra di dare soddisfazioni ai tifosi e fare quindi una bella partita contro il Palermo. Corini? Un allenatore che ha fatto tantissima Serie A, lo stimo e lo ammiro molto. Ha dato continuità al lavoro di Baldini e in questo è stato bravo e intelligente. Il Palermo verrà qui con la voglia di far risultato". Mignani fa il punto sulla squadra: "Ho tutta la rosa a disposizione. Ceter cresce e sarà convocato. Potrà darci un aiuto anche a gara in corso. Sono contento di poter contare su tutta la rosa con diversi ballottaggi. Ci siamo allenati in ritiro e la squadra è quasi completa. Sicuramente siamo più avanti rispetto all'anno scorso alla seconda giornata. Siamo già avanti riguardo a idee e concetti, adesso dobbiamo cercare di avere continuità nelle prestazioni". Il tecnico del Bari chiude con una considerazione sul mercato: "Finisce a fine agosto e ci possono essere occasioni. Stiamo riflettendo e valutando diverse cose. Magari possono venire fuori idee a cui non avevi ancora pensato".