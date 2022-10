Bari supremo, Luigi De Laurentiis degno figlio di papà

Il nazionale marocchino è il cecchino supremo con 7 gol e 3 assisti in 7 gare di questo abbrivio di stagione. Ma il Bari è stato costruito per durare non solo per lui. Credere che l’exploit dei Galletti sia frutto delle sue prodezze estemporanee sarebbe miopia pura. C’è tanto altro in questa squadra, organizzata, esperta e freschissima con tutte le qualità che occorrono per arrivare in fondo a un torneo in cui non esistono risultati scontati. Se n’è accorta l’altra capolista. Dopo il gol annullato a Di Chiara, va sotto e poi gioca in una sola area, quella del Modena, la Reggina e sfiora un pari nel finale da primato solitario. Ma dopo aver perso 5 gare su 6, l’orgoglioso Tesser piega Inzaghi e salva la panchina. Fanno rumore (e tanto), le clamorose sconfitte del Cagliari col Venezia - in casa dopo il ko col Bari - e del Palermo al “Barbera” col SudTirol di Bisoli, guastafeste per vocazione.

Se La squadra di Liverani ancora in cerca di un’identità patisce il ritorno dei lagunari di Javorcic dati troppo presto per spacciati e invece sospinti dal nazionale russo Cheryshev, è un tonfo assordante quello dei siciliani. Evidentemente, aver respirato la stessa aria del City di Guardiola a Manchester deve aver avuto uno strano effetto su Brunori & C. Come per i sardi, tuttavia, è consigliabile evitare giudizi definitivi affrettati. Il gruppo è stato resettato dopo il burrascoso addio di Baldini, piegato dal Pisa di D’Angelo (ottimo ritorno), ieri al debutto col Perugia al Curi. Il tempo è l’unico fattore decisivo in una B rompicapo, a patto di non restare impigliati laggiù. La strada è lunga. Un problema, ma anche un’opportunità. Quella che proverà a cogliere Fabio Cannavaro che prende per mano la Strega con l’intento di farla volare con semplicità. L’Ascoli dell’ex Bucchi è avvisato, ma non si scanserà!