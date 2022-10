Bari, variabile Botta: iniezione di fantasia

BARI - Sprigionare la fantasia: Mignani punta su un Bari d’assalto. Servono i gol per tornare a vincere. Ma anche qualità, estro e piedi buoni. Occorre un’inversione di tendenza dopo il doppio inaspettato passo falso con Ascoli e Frosinone. Con Bellomo squalificato il tecnico sta pensando alle possibili soluzioni per la difficile gara con la Ternana. L’ipotesi più probabile è di riproporre lo stesso schema offensivo delle due vittoriose trasferte di Cosenza e a Cagliari con Ruben Botta alle spalle delle due punte Cheddira e Antenucci che avevano permesso al Bari balzare in vetta.

Punti e gol pesanti Ma dopo la vendemmiata contro il Brescia e il vittorioso raid di Venezia, il Bari di colpo si è fermato. Tre sconfitte in otto giorni contro Ascoli, Parma e Frosinone. Neppure l’ombra di un gol, i cannonieri scelti Cheddira e Antenucci a secco. Mignani ha dovuto fare i conti con alcune decisioni arbitrali discutibili che a Frosinone hanno costretto la squadra a rimanere in dieci per l’espulsione di Bellomo che adesso dovrà saltare anche la sfida di venerdì sera con la Ternana, anticipo della 11ª giornata. Fatti i conti mancano punti importanti e gol pesanti. Ma con il probabile rientro di Botta il tecnico biancorosso potrebbe ritornare all’antico, presentando una squadra più spregiudicata rispetto alle ultime esibizioni con due attaccanti in costante propensione offensiva e il fantasista argentino a sostegno.