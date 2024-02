Bari, ufficiale l'esonero di Marino: ecco l'annuncio del club

Il Bari ha esonerato Pasquale Marino . Al tecnico è stato fatale il rendimento fatto registrare dalla squadra nel corso dell'ultimo mese e mezzo, cultimanta con la sconfitta di Palermo per 3-0, con i biancorossi che hanno conquistato soltanto 6 punti nelle ultime 7 partite , avvicinandosi pericolosamente alla zona play out. Quest'oggi è arrivata la notizia, che già era nell'aria, dell'interruzione del rapporto con Marino.

Esonero Marino, il comunicato del Bari

Il Bari ha annunciato l'esonero di Marino attraverso una nota: "SSC Bari comunica di aver sollevato Pasquale Marino dall’incarico di allenatore responsabile della Prima squadra. La Società intende ringraziare il tecnico siciliano per l'impegno e la serietà dimostrati alla guida dei biancorossi e augura le migliori fortune, professionali e non".

Chi subentra al posto di Marino?

Il Bari è subito alla ricerca del sostituto di Marino, pronto a valutare diversi profili. In lizza ci sono diversi nomi, tra cui quelli di Javorcic, Bisoli, Iachini e Cannavaro. Nelle ultime ore si è aggiunto anche Moreno Longo, che però è ancora legato al Como da un contratto di due anni e mezzo. La società di De Laurentiis è pronta a valutare tutto nel dettaglio, ma in tempi celeri, in modo da permettere al nuovo tecnico di preparare al meglio la sfida di sabato con il Lecco.