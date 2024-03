Bari, risoluzione consensuale con Jérémy Menez

L'avventura di Jérémy Menez con il Bari è durata appena otto mesi: l'attaccante francese, infatti, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al club pugliese . L'ex Roma e Milan era arrivato in estate ma dopo rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ad agosto era rimasto ai box per quattro mesi. Per lui dieci presenze senza nessuno gol all'attivo.

Questa, invece, la nota ufficiale pubblicata dalla società: "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista francese Jeremy Menez al Club biancorosso. A Jeremy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non. Merci Jeremy, bonne chance pour tout!".