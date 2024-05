Bari, il diesse Polito aggredito dai tifosi in autogrill

BARI - Scene di ordinaria follia. Dopo il pareggio ottenuto contro il Cittadella, la situazione di classifica del Bari è compromessa: la squadra pugliese rischia di retrocedere in Serie C. Gli animi al termine della partita si sono accesi, e la squadra è stata contestata dai tifosi baresi che - all’aeroporto - hanno avuto modo di incrociare i calciatori in occasione dell’imbarco per il volo di ritorno verso la Puglia.