Minacce shock a Castrovilli e la famiglia: il duro comunicato del Bari

Disgustoso quanto successo a Gaetano Castrovilli . Il giocatore del Bari , dopo il pareggio casalingo contro l'Avellino, ha ricevuto minacce pesanti contro lui e la sua famiglia . A renderlo noto è stata la moglie del giocatore ex Fiorentina che sui suoi social ha denunciato un messaggio arrivato nei suoi direct su Instagram. Una situazione che fatto discutere e ha stretto il mondo del calcio attorno a Castrovilli. Lo ha fatto anche il Bari, a qualche giorno di distanza dall'accaduto, con un comunicato durissimo.

Minacce a Castrovilli, la nota del Bari

Questo quanto pubblicato dal Bari: "Abbiamo voluto prenderci del tempo. Non per nasconderci e nemmeno per ignorare l'accaduto. Ci siamo presi del tempo per pensare, per valutare, per non atteggiarci a semplici "censori" che agitano il dito contro l'ennesima follia del web. Non volevamo che questa fosse solo un'altra nota ufficiale di condanna, fredda e di rito, che si perde nel rumore di fondo dei social. Volevamo che fosse una riflessione vera. Ci siamo soprattutto chiesti: "Perché?". Abbiamo provato a capire. Abbiamo tentato di immedesimarci nel malessere, nella frustrazione per i risultati che non arrivano, nella delusione che il calcio – passione viscerale – può generare. Abbiamo cercato una logica, un appiglio che potesse spiegare tanta ferocia. Ma non ci siamo riusciti. E non ci siamo riusciti semplicemente perché non esiste una ragione valida. Non c'è "ma" che tenga, non c'è giustificazione sportiva, non c'è "sì, però..." che possa rendere comprensibile l'augurare un cancro a un ragazzo, a sua moglie, ai suoi figli. Augurare il male, la sofferenza, il dolore. Non si tratta di sport, di prestazione, di giocare bene o male. Qui si tratta della Vita, di tutti noi. Quella sacra e intoccabile. Viviamo in un tempo "urlato", un periodo storico difficile, dove la rabbia sembra essere l'unico linguaggio concesso. E il calcio, purtroppo, è diventato la valvola di sfogo perfetta, il teatro dove la violenza verbale si traveste da passione. Parliamo spesso di onore, di maglia sudata, del "sacro fuoco" del sacrificio sportivo. Ma poi? Poi dimentichiamo il valore fondamentale: l'onore di essere Umani".

"Il Bari è patrimonio di chi lo ama. Siamo vicini a Castrovilli"

La nota ufficiale del club prosegue: "C'è un confine netto che è stato superato, strappato, come una maglia tirata troppo forte. La contestazione è un diritto, come è un diritto quello di dissentire, di fischiare, di criticare, anche aspramente. Noi questo lo accettiamo e lo rispettiamo, fa parte del gioco. Ma augurare la morte, la malattia, la sofferenza a una famiglia... questo non è tifo. Questo è terrorismo emotivo. Non ci si può nascondere dietro una tastiera pensando di essere invisibili. Le parole non sono mai "solo parole". Hanno un peso specifico enorme, sono pietre scagliate che lasciano lividi sull'anima, anche se non si vedono a occhio nudo. Scrivere certe atrocità non è un atto di libertà: è la negazione stessa dell'umanità. Siamo vicini a Gaetano, a sua moglie, a suo figlio. E così a tutti i nostri ragazzi e a tutti quelli che, ogni giorno, si trovano a dover combattere contro un odio invisibile e tagliente. Chiediamo a chiunque creda ancora che il calcio debba unire e non disumanizzare, di lavorare ogni giorno insieme a ognuno di noi per isolare e limitare chi pensa che una passione possa essere l'alibi per offendere e ledere la dignità altrui. Ci indigniamo per tante cose futili e poi ci ritroviamo qui, a dover ribadire il valore della Vita stessa. Il Bari è patrimonio di chi lo ama. E chi ama non usa un linguaggio violento, non augura la morte, non perde il rispetto verso un altro essere umano".