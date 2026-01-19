Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Bari, ufficiali gli esoneri di Vivarini e Magalini: in panchina torna Longo

Ai saluti l'ex tecnico di Catanzaro e Pescara, così come il dirigente lombardo: nuova parentesi in biancorosso per l'allenatore di Grugliasco
2 min
Bari

Bari

Tutte le notizie sulla squadra

Rivoluzione tecnica in casa Bari. La società guidata da Luigi De Laurentiis, a due giorni dal ko interno con la Juve Stabia di Ignazio Abate, ha deciso di esonerare ufficialmente Vincenzo Vivarini e il direttore sportivo Giuseppe Magalini. Resta in sella, invece, Valerio Di Cesare, finora braccio destro del ds biancorosso ed ex capitano dei pugliesi.

Bari, ufficiali gli esoneri di Vivarini e del ds Magalini

Così il Bari ha annunciato l'esonero di Vincenzo Vivarini e del direttore sportivo Giuseppe Magalini: "SSC Bari comunica di aver sollevato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera". Per quanto concerne l'ex dirigente del Vicenza, si legge: "SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini. Al dirigente lombardo va il ringraziamento per quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione portata avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni".

In panchina torna Moreno Longo

Moreno Longo, ancora sotto contratto con il Bari dopo l'esonero maturato al tramonto della scorsa stagione sportiva, è stato richiamato dalla proprietà per guidare la formazione biancorossa in questo momento delicato. A lui il compito di rigenerare le energie psico-fisiche di uno spogliatoio con il morale sotto i tacchi dopo le sconfitte con Carrarese e Juve Stabia. Allo "Stadio dei Marmi" di Carrara, peraltro, Longo era stato già avvistato in tribuna, seppur in veste di "semplice" addetto ai lavori. E sabato, alle ore 15, c'è subito una sfida difficilissima contro il Cesena dell'ex Mignani.

 

Tutte le news di Bari

