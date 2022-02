Benevento, Vigorito: "Non credo sia un gesto premeditato. La squadra è serena"

BENEVENTO - Oreste Vigorito, patron del Benevento, dopo il sasso lanciato contro il pullman della squadra giallorossa diretta a Perugia per la partita, è intervenuto ai microfoni di Sky. "C' è stata solo tanta paura per i giocatori e lo staff, ma nessuna conseguenza. L'autista Nicola è stato bravo a non perdere il controllo dell'autobus, nonostante la pietra abbia colpito il vetro nella parte centrale, è andato avanti come se nulla fosse accaduto-ha spiegato ancora il presidente Vigorito- i calciatori erano molto sereni, non credo ci sia una premeditazione per questo gesto anche perchè i rapporti con i tifosi del Perugia sono molto accesi sul piano sportivo ma non c'è mai stato alcun incidente".