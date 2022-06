Benevento, Foggia e Caserta: "Pronti a ripartite"

BENEVENTO - "Non sbandieriamo obiettivi, il presidente Vigorito ha parlato di un campionato dignitosi. Abbiamo una conoscenza personale e tecnica di un anno di lavoro. C'è una base importante di giocatori per la categoria, inseriremo elementi puntando a un mix di giovani di qualità e di esperti" Lo ha dichiarato il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, intervenuto in conferenza stampa assieme al tecnico Fabio Caserta. Dopo il dietrofront del presidente Vigorito, che ha confermato il proprio impegno, è tempo di ripartire: "Sarà il campo a dare il giudizio finale, faremo sicuramente un campionato dignitoso, vedremo poi dove arriveremo. Faremo il mercato in base alle uscite. Lapadula? Per noi è un giocatore importante, inutile nascondere che ci sia stato un caso, poi ci siamo chiariti e infatti è rientrato nel finale e da allora in poi è stato un giocatore importante che ai playoff ha fatto reti preziose". Sul mercato Foggia aggiunge che "ascolteremo tutte le offerte, comprese quelle per Lapadula, partendo dal presupposto che è molto importante per noi. Abbiamo fatto un contratto di più anni perché vogliamo dare continuità al progetto e la nostra idea è proseguire con questa filosofia.. Metteremo a disposizione del mister dei calciatori funzionali all'idea di gioco". Poi Foggia ha aggiunto che "l'apprezzamento di altre società fa piacere, ma Benevento, come ho sempre detto, è un punto di arrivo e non di partenza. Ricordo la retrocessione tra gli applausi, queste sono cose che per me valgono tanto. Sono uno che parla poco e forse è un errore, cercherò di limitarlo. Il punto di ripartenza csarà ridare entusiasmo a una piazza che merita qualcosa di più".