Cannavaro a Benevento, svolta totale

BENEVENTO - Qua la mano, Fabio. Una città intera freme per conoscere il nuovo tecnico del Benevento. Non uno qualsiasi, ma un Campione con la “C” maiuscola, che ha mietuto vittorie in tutto il mondo. Uno che dopo le esperienze avute all'estero come allenatore, ha deciso che la sua prima panchina in Italia dovesse essere in questa provinciale impertinente, a cui il re dell'eolico ha letteralmente cambiato sembianze nei suoi 16 anni di presidenza. A Oreste Vigorito piacciono le sfide suggestive: nel 2019 chiamò alla guida della sua creatura Pippo Inzaghi, icona del Milan, un altro di quella fabbrica dei sogni di Marcello Lippi. E vinse, cospargendo il suo percorso di ineguagliabili record. Questa volta, però, forse il presidente si è superato, perchè di quella stessa squadra ha chiamato il capitano, quel Fabio Cannavaro che dopo aver alzato alta la coppa del mondo al cielo, andò anche a prendersi il premio di France Football, il Pallone d'Oro. Fantastico 2006. L'appuntamento questo pomeriggio è per le 17, salone delle conferenze di Palazzo Paolo V, la storica casa comunale (la manifestazione sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale 16 Ottochannel e in streaming su www.ottochannel.tv). Una location di grande suggestione e una piccola scaramanzia, che nella terra delle streghe non guasta mai. Proprio in questa sala cominciò l'avventura di Superpippo.