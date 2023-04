Benevento, ora è ufficiale: Agostinelli nuovo allenatore

BENEVENTO - Ora è arrivata anche l'ufficialità: il nuovo allenatore del Benevento è Andrea Agostinelli. Lo ha comunicato il Benevento attraverso una nota ufficiale: "Benevento Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Andrea Agostinelli. Il tecnico, originario di Ancona, ha firmato un contratto che lo lega alla società giallorossa fino al prossimo 30 giugno". Agostinelli sarà il quarto allenatore sulla panchina dei giallorossi in questa stagione: succede, nell'ordine, a Caserta, Cannavaro e Stellone, con quest'ultimo che ha rassegnato le proprie dimissioni lunedì scorso, dopo il ko interno con la Spal. Agostinelli, ex tecnico del Napoli che in carriera ha giocato con la Lazio, si è a sua volta dimesso dai maltesi del Gudja United Club. Agostinelli eredita una situazione complicata: il Benevento è ultimo in classifica, a quota 29 punti.