Aggressione Jureskin, la Digos identifica gli autori: c'è il daspo

Daspo per i due tifosi del Benevento

Dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, la Divisione Anticrimine di Benevento ha notificato in data odierna il provvedimento del divieto di accesso dei due aggressori alle manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale. Uno dei due tifosi aveva già, a suo carico, un divieto alle competizioni sportive in vigore per un periodo di otto anni dopo Benevento-Bari dello scorso novembre, prolungato di altri due. Per l'altro, al divieto di cinque anni comminatogli per fatti commessi durante l’incontro Brescia-Benevento del 15 marzo dello scorso anno, è stato comminato un analogo provvedimento di prolungamento per altri tre anni.

Punito anche un altro supporter sannita

Nei giorni scorsi, un altro daspo era stato comminato a un tifoso del club sannita dopo il match del 10 aprile scorso contro la Spal: quest'ultimo aveva sottratto con violenza il pallone a una steward che lo recuperava sugli spalti dello stadio 'Vigorito'. Per lui scatta il divieto di accedere a ogni evento sportivo per un periodo di otto anni.