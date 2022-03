Brescia, Filippo Inzaghi è stato esonerato

BRESCIA - Il Brescia, tramite il proprio sito web, ha annunciato "di aver sollevato dall'incarico di tecnico della Prima Squadra Filippo Inzaghi". Il Club, prosegue, la nota delle Rondinelle "ringrazia l'allenatore piacentino per il lavoro svolto rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Già nello scorso febbraio le Rondinelle erano in procinto di separarsi da Inzaghi, con Diego Lopez in procinto di prenderne il posto: stavolta il divorzio tra Cellino e SuperPippo è reale.