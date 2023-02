Choc a Brescia, tentativo di aggressione a Cellino

BRESCIA - Il presidente del Brescia Massimo Cellino è stato oggetto di un tentativo di aggressione. A rivelarlo è stato il direttore generale delle Rondinelle Luigi Micheli , nel corso di una conferenza stampa convocata mercoledì. A quanto riportato da Micheli, ignoti con aria minacciosa hanno atteso Cellino all'uscita del centro sportivo di Torbole Casaglia : alcuni sarebbero stati armati di cinghie. Per quanto accaduto, verrano sporte denunce.

Brescia, il d.g. Micheli: "La società non può tollerare questi episodi, verranno fatte denunce"

Questo brutto episodio è stato preceduto da un altro, andato in scena dieci giorni fa. Sulle finestre degli uffici della sede del Brescia sono stati lanciate uova. Clima infuocato a Brescia, con la classifica che non aiuta a guardare con fiducia il futuro e con il malcontento dei tifosi che sta superando il limite. A tal proposito sono chiare e ferme le parole del d.g. Micheli: "Sono episodi che una società non può tollerare: verranno fatte delle denunce, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità".