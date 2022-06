Cagliari sprint: con Casadei anche Carboni

CAGLIARI - Il Cagliari è in ballo con l'Inter per la questione Bellanova: e i rossoblù valutano alle possibile contropartite, puntando l'attenzione su Casadei e Carboni, per compensare i costi del laterale. I due nerazzurri piacciono, non solo per le ottime prospettive, ma anche perché, in ottica rinascita, servono giocatori motivati. E infine, andrebbero a coprire due reparti che al momento sembrano a corto di elementi. In attacco si può puntare sul rientro di Cerri dal Como e su Lapadula. Bisognerebbe quindi lavorare su difesa e centrocampo: se al centro della linea arretrata i giochi sembrano fatti con Altare e Andrea Caroni, il discorso cambia sulle corsie esterne alla luce delle tante partenze con il solo Zappa che dovrebbe rimanere. Per questo il nerazzurro Ezequiel Carboni farebbe molto comodo. A centrocampo Casadei è in grado di coprire più ruoli, in un reparto dove l'unico certo di avere posto è Deiola nel prossimo 4-3-1-2 che Liverani ha in mente.