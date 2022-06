Cagliari sul sicuro: pronto Donati dal Monza

CAGLIARI - Si scalda l'asse tra Cagliari e Monza. con il probabile arrivo del difensore Giulio Donati in rossoblù. Il difensore ha conquistato la promozione in serie A nella passata stagione, ma potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica nelle varie operazioni che hanno visto portare alla corte di Berlusconi il portiere Alessio Cragno e che adesso vedono il brasiliano Joao Pedro ed il centrocampista Andrea Carboni come obiettivi principali per i brianzoli.



La situazione