Cagliari, non solo Viola: idea Aldo Florenzi per il centrocampo

CAGLIARI - Nicolas Viola sarà il regista ma al suo fianco potrebbe piazzarsi Aldo Florenzi che resta uno degli obiettivi del Cagliari per rinforzare il centrocampo. Il giocatore classe 2002, nato a Nuoro può, infatti, giocare sia nel ruolo di mediano che come mezz’ala di un centrocampo a tre. E questo non può che essere un buon profilo per Fabio Liverani che aspetta di completare un reparto dimezzato dopo l’operazione rivoluzione.

Giorni contati

Quella che inizierà oggi sarà l’ultima settimana di vacanza per i giocatori che dovranno vestire la maglia del club isolano. Stefano Capozucca ha ricevuto pieni poteri dal presidente Tommaso Giulini ed ha subito cercato di procedere secondo le indicazioni. Via tutti i giocatori che non sono più funzionali al progetto rossoblù e che erano diventati solo un peso per le casse sociali. Ecco perché è stato dato il via libera alle partenze dei vari Cragno, Marin, Strootman, Joao Pedro e Nandez. Ora, però, dovrà scattare la corsa ai rinforzi con il ds isolano che ha già virtualmente chiuso la questione con Di Pardo e con Viola. Il primo arriva in prestito dalla Juventus con il riscatto da esercitare in caso di promozione della compagine sarda a fine stagione. Mentre il secondo tra qualche giorno si libererà definitamente dal Bologna e potrà firmare dal 1 luglio con la sua nuova squadra. Giusto in tempo per presentarsi al raduno fissato per domenica 3 luglio nel centro sportivo di Assemini.

I dubbi

Oggi Fabio Liverani, nella sala stampa della Unipol Domus, anticiperà di qualche giorno la sua avventura in rossoblù nel corso della presentazione alla stampa. E sarà l’occasione non solo per fare il punto sulle anticipazioni del Cagliari che sarà, dal punto di vista tattico, ma soprattutto su quanto si aspetta di ricevere dalle trattative di mercato. Lapadula resta il sogno numero uno del tecnico isolano ma non certo l’unico. Arrivare a Coda sarebbe il top perché significherebbe avere un attacco di tutto rispetto per la categoria cadetta. Ma ci sono ancora tanti tasselli da mettere al loro posto, a cominciare dal ruolo di secondo portiere. La partenza di Cragno aprirà le porta della maglia da titolare a Radunovic e con Aresti come terzo, resta da capire chi sarà il vice. La trattativa con il Cosenza per Florenzi potrebbe aprire al ritorno in Sardegna di Vigorito che rientrerebbe alla base per guardare le spalle al suo collega.