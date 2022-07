Cagliari, ufficiale: Pavoletti rinnova fino al 2024

La nota del Cagliari

"Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale del calciatore Leonardo Pavoletti che ha sottoscritto con il Club un nuovo accordo sino al 30 giugno 2024. Classe 1988, vanta oltre 130 reti in carriera tra i professionisti, di cui 38 con la maglia rossoblù. Alle sue spalle una lunga gavetta che a suon di gol lo ha visto arrivare sino in Nazionale, con cui ha segnato al debutto il 26 marzo 2019 contro il Liechtenstein. Cinque finora le stagioni in Sardegna, due delle quali concluse in doppia cifra, 141 le presenze. Il colpo di testa la sua specialità: carisma, leadership ed esperienza al servizio della squadra. Punto di riferimento per i più giovani, risorsa preziosa per l’attacco: avanti insieme, Leo".