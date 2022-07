Nuovo stadio Cagliari, presentato il progetto definitivo: i dettagli

La notizia è giunta ai tifosi sia tramite comunicato che via social: "Il Cagliari Calcio annuncia di avere presentato al Comune di Cagliari il Progetto Definitivo per il nuovo stadio, che sorgerà accanto all’Unipol Domus, in luogo del Sant’Elia. Un passo cruciale nell’iter per la costruzione di un impianto innovativo e da vivere a 360 gradi, sia per lo sport che per gli eventi e la vita quotidiana della comunità. Il Club coglie l’occasione per ringraziare il Gruppo COSTIM, partner industriale del progetto, David Manica e Sportium per averne curato la progettazione, oltre che Monitor Deloitte e Chiomenti, rispettivamente financial advisor sugli aspetti economici del piano e studio legale che ha curato ogni aspetto giuridico dell’iniziativa. Il piano economico-finanziario a supporto del progetto, volto a garantirne l’equilibrio, è stato asseverato da Unicredit."