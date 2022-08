Cagliari, aumentano i promossi di Liverani

CAGLIARI - Superato il turno di Coppa Italia, ora l'obiettivo di Liverani è concentrarsi sul campionato ed eliminare le sbavature del Cagliari emerse fin qui. Ma contro il Perugia sono arrivati ottimi segnali, tra approccio e reazione dopo lo svantaggio. Bene la cattiveria nel finale, e nota positiva anche la rete su punizione di Viola. Quest'ultima però pone una doppia riflessione, visto che le reti rossoblù sono arrivate tutte su calcio da fermo. Bene visto che in B saranno tante le partite bloccate che si potranno smuovere su piazzato, meno bene nell'ottica di una squadra che vuole fare spettacolo. Ottima poi la prestazione di Luvumbo: ora Liverani dovrà gestirlo e fargli capire quali saranno i momenti giusti per accendersi. Un gradino sotto anche Pavoletti, Makoumbou, Viola e Lapadula. In difesa invece bisogna registrarsi meglio: Altare e Goldaniga, sulle reti del Perugia, non sono stati brillantissimi e in campionato occorrerà evitare distrazioni. Mentre Obert e Di Pardo sulle corsie avrebbero dovuto spingere con maggiore continuità. In ombra Pereiro, al quale serve tempo per diventare determinante.