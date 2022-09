Cagliari, Liverani ha in mente una soluzione

La chance

Ed ecco che Fabio Liverani sembra intenzionato a dargli subito un posto da titolare per la sfida della Unipol Domus contro il Modena, puntando sulla sua esperienza che, in questo caso, avrebbe la meglio sulla freschezza atletica di Carboni. L’ex interista, infatti, ancora non è entrato alla perfezione nei concetti richiesti dal suo allenatore ed ecco perché tra una condizione fisica più accettabile e una maggiore conoscenza del campionato cadetto (ma soprattutto del calcio dei grandi) Liverani sembra in procinto di puntare sulla seconda. Anche perché l’eventuale altra opzione di spostare a sinistra Zappa, come già accaduto nel recente passato, non è percorribile visto che all’appello manca proprio Di Pardo che avrebbe dovuto occupare la corsia destra. In questo contesto, Zappa da una parte e Barreca dall’altra, sarebbero le due frecce dell’arco rossoblù, posizionate sulle corsie esterne non solo per proteggere i due centrali ma anche per dare una mano nella spinta.

I dubbi

Sistemata la difesa, al resto dovranno pensarci gli altri giocatori dei restanti reparti. Ma qualche scelta sarà, comunque, condizionata dall’ultima giornata di trattative. Solo oggi alle 20 Liverani avrà un quadro definitivo della sua rosa e alcuni protagonisti (Pereiro e Nandez, ma anche i giovani Desogus e Kourfalidis) potrebbero last minute cambiare casacca. Sta provando a non pensarci, l’allenatore cagliaritano anche se la missione è di quelle praticamente impossibili.

In mediana, comunque, non ci dovrebbero essere scossoni perché l’ormai recuperato Rog sarà titolare a sinistra con Makoumbou a destra e Deiola in mezzo a fare legna. Sempre che non spunti dal cilindro del tecnico Viola che, qualora preso in considerazione, andrebbe a fare la mezz’ala permettendo a Liverani di riportare Makoumbou in regia. Intrigo anche in attacco dove potrebbe esserci, mercato permettendo, la prima volta del trequartista a ridosso delle due punte. Mancosu farebbe il rifinitore per Lapadula e Pereiro, ma l’eventuale opzione tridente rimetterebbe in pista anche Nandez. Solo la rifinitura di oggi darà qualche indicazioni in più sulle scelte finali alla vigilia di una sfida da non sbagliare come quella contro il Modena.