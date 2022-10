Cagliari, sollevato dall'incarico il ds Capozucca

CAGLIARI - Terremoto in casa Cagliari a pochi giorni dalla gara casalinga con la Reggina: sollevato dall'incarico il direttore sportivo, Stefano Capozucca. Lo comunica il club rossoblù nel suo sito internet. Scarna ma cordiale la nota della società: "Il club - si legge - ringrazia il direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale". L'addio al ds arriva in un momento molto delicato per il Cagliari, chiamato a un campionato di vertice per risalire subito in Serie A dopo la retrocessione, ma in netto ritardo rispetto a previsioni e ambizioni, a due punti dalla zona playoff. Capozucca era arrivato a Cagliari proprio dopo la prima retrocessione dell'era Giulini. E, al primo tentativo, la squadra era subito salita nella massima serie con Rastelli in panchina. Poi il divorzio nel 2017 e il ritorno nel 2021 con una miracolosa salvezza con Semplici in panchina. Non ci sono motivazioni ufficiali dietro il colpo di scena di oggi, arrivato proprio in un momento molto critico del campionato con i rossoblù chiamati a riscattare sconfitta e opaca prestazione di Ascoli.