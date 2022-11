Serie B, Nereo Bonato è il nuovo direttore sportivo del Cagliari

CAGLIARI - Nereo Bonato è il nuovo direttore sportivo del Cagliari. Lo ha annunciato il club rossoblù con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: "Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Nereo Bonato l’incarico di Direttore Sportivo. Nato a Verona il 26 febbraio 1965, laureato in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera dirigenziale nell’estate del 1999 come Direttore Sportivo del Brescello, in Serie C1, con i gialloblù emiliani che sfiorarono la storica promozione in Serie B, sfumata solo nella finale dei playoff contro il Cittadella. Dopo San Marino e Monza, nel 2004 l’approdo al Sassuolo. A lui è legata l’ascesa dei neroverdi nel grande calcio: 11 anni di lavoro, intervallati dalle esperienze con Modena ed Hellas Verona, in cui è stato protagonista della cavalcata dalla Serie C2 alla Serie A. Sempre da Direttore Sportivo, nel 2016-2017 è all'Udinese mentre dal febbraio 2019 a giugno 2021 è alla Cremonese. Una lunga carriera caratterizzata da competenza, esperienza e pragmatismo, focalizzata sulla capacità di organizzazione sportiva e sulla ricerca e valorizzazione del talento. Un percorso che conosce in Sardegna la nuova tappa".