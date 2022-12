Cagliari, esonerato Liverani: manca solo l'ufficialità

CAGLIARI - Manca solo l'ufficialià, ma Fabio Liverani non sarà sulla panchina del Cagliari il giorno di Santo Stefano contro il Cosenza. La società, dopo la sconfitta con il Palermo, ha rotto gli indugi e ha scelto la soluzione dell'esonero per anticipare i tempi e cercare una scossa già dalla prossima gara casalinga, prima della sosta. Domani la squadra ritorna in campo ad Assemini in vista della sfida di lunedì 26: il club aveva già previsto il ritiro sino a Natale. Sul nome del sostituto circolano i nomi di Ranieri e Iachini. Ma la decisione potrebbe essere presa durante la sosta: per la gara con il Cosenza si pensa a una soluzione interna.