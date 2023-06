Cagliari, bentornati in Serie A. Il poster celebrativo ti aspetta in edicola solo il 16 giugno

Incredibile vittoria al San Nicola: Il Cagliari vince a Bari all'ultimo secondo. L’attaccante Pavoletti decide al 94’ e manda i rossoblù in Serie A. Esplode la gioia dei tifosi sardi, accorsi nel capoluogo pugliese. Dopo l'1-1 dell'andata all'Unipol Domus serviva soltanto una vittoria, ed è arrivata. Claudio Ranieri riporta il club in A, tornando nella massima serie dopo appena un anno dalla retrocessione. Solo venerdì 16 giugno in edicola riceverai, con il Corriere dello Sport-Stadio, il poster plastificato per celebrare insieme il ritorno del Cagliari in serie A: PAVOLOSO. Una promozione che sembrava insperata, oggi è realtà. Festeggia con noi! Il poster è in tutte le edicole della Sardegna.