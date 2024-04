Catanzaro, Vivarini in cattedrà all'università

Vincenzo Vivarini in cattedra. Davvero giorni intensi per lo stimato tecnico del Catanzaro, in lotta per la promozione in serie A. E’ suo il nome di richiamo di un altro appuntamento atteso, un altro evento prezioso di formazione culturale, reso ancora più significativo dal momento speciale che vive una comunità intera. Domani pomeriggio, dalle 15, nell’Aula Auditorium del Campus S.Venuta dell’Università Magna Graecia di Catanzaro è in programma una tappa di All Around Soccer, il progetto di Aiac, alla sua seconda stagione, in collaborazione con gli atenei italiani, che prevede incontri-dibattito e convegni dedicati agli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie. In questo contesto allenatori, preparatori atletici, medici nutrizionisti ed esperti di Sport Science tengono relazioni qualificate a studenti (e soci Aiac).