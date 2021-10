Cittadella, per l'ex Lazio Tounkara concussione cerebrale

CITTADELLA - Mamadou Tounkara si è sottoposto ad accertamenti a seguito dello scontro aereo in occasione della gara di sabato tra Monza e Cittadella, nella quale ha impattato fortuitamente col monzese Pirola (quest'ultimo ha riportato un trauma cranico ed è stato dimesso dall'ospedale). Gli esami sull'ex Lazio, ha comunicato il Cittadella, "hanno evidenziato una concussione cerebrale con frattura dell’osso parietale sinistro, questa la diagnosi". L'attaccante spagnolo classe 1996, a quanto si apprende dalla nota del Cittadella, rimarrà "a riposo fino a nuovi controlli, nelle prossime settimane si capiranno anche i tempi di recupero". "A Mamadou - conclude il comunicato - il nostro augurio di pronta guarigione per rivederlo presto al meglio e in campo!".