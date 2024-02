Spezia-Cittadella, il gesto dei tifosi ospiti: ecco cosa hanno fatto dopo il match

I tifosi del Cittadella hanno completamente ripulito il settore ospiti dello stadio Alberto Picco dopo il match contro lo Spezia , valevole per la venticinquesima giornata di Serie B e terminato 4-2 per il club ligure. Un gesto testimoniato da una foto circolata sui social in cui si vedono due sacchetti della spazzatura in cui è stata raccolta tutta l'immondizia.

Arrivano anche i complimenti di Zaia

Per i supporters della squadra veneta non è neanche la prima volta: in questa stagione era già accaduto in occasione della partita contro la Sampdoria (sempre in Liguria). Un comportamento sottolineato anche dal governatore del Veneto, Luca Zaia: "Voglio esprimere un plauso e un ringraziamento particolare ai 66 tifosi del Cittadella che, in occasione della partita della loro squadra allo stadio Picco di La Spezia, si sono resi protagonisti di un gesto davvero encomiabile".