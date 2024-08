Serie B, stangata per il Cosenza: il motivo della penalizzazione

Stangata per il Cosenza di Massimiliano Alvini e del presidente Guarascio. Il club calabrese è stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con 4 punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla COVISOC. Vanificati così il successo interno con la Cremonese e il pareggio a reti bianche con lo Spezia, maturati in questo avvio di stagione.