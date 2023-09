Cremonese, esonerato Ballardini: ufficiale

E' già finita, dopo pochi mesi, l’avventura di Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese. Il pari in rimonta di Reggio Emilia probabilmente non è piaciuto alla società, che ha deciso di esonerarlo. Ballardini, chiude quindi l’esperienza in Serie B con i grigiorossi, con 6 punti conquistati in cinque partite.