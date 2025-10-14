Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Empoli, esonerato Pagliuca: è ufficiale. Il comunicato

Il tecnico arrivava da tre risultati utili con il club toscano in Serie B
1 min
L'Empoli ha deciso di esonerare Guido Pagliuca dopo sette giornate di campionato. Una scelta, quella del club toscano, che arriva dopo tre risultati utili consevutivi in Serie B e con la squadra che si trova attualmente al dodicesimo posto della classifica con nove punti, a solo una lunghezza dai playoff e otto punti dalla vetta.

L'Empoli esonera Pagliuca: il comunicato

Questo il comunicato: "Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone. A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".

