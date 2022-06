Frosinone, Stirpe: "Dal Sassuolo arriveranno Moro, Turati e Ciervo"

FROSINONE - Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone è intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Ecco le sue parole a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione.“Per la prossima stagione sportiva penso che saremo al 40-50% del nostro percorso. Ci sono tante situazioni che possono essere destinate a cambiare. Una delle filosofie che la Società sta seguendo in questo momento è la seguente: se c’è un calciatore che chiede di andare via, noi non ci opporremo. L’importante che siano tutelati gli interessi del Club. A Frosinone rimarrà solo chi ha voglia di starci. Avevamo in mente di fare un certo tipo di lavoro, come vi dissi la scorsa conferenza dovevamo prendere un portiere, quattro difensori, un esterno e una punta ma quello è uno schema che va bene se nessuno va via. Se c’è qualcuno che vuole andare via, qualcuno che la possibilità, qualche altro che ce lo viene a chiedere e qualche altro ancora funzionale ad uno scambio, noi siamo disponibili. Oggi ai blocchi di partenza vediamo una squadra è al 40-50% di quelle che sono le sue potenzialità. E non è detto che non sia destinata a cambiare”.