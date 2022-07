Frosinone su Aké, niente Gori per la Reggina

FROSINONE- Mentre oggi la squadra osserverà il primo giorno di riposo dopo oltre una settimana di lavoro con doppie sedute nel ritiro di Fiuggi, in casa Frosinone è iniziata la presentazione dei nuovi acquisti. Cinque , quelli ufficializzati fino a questo momento dal club di Viale Olimpia: il portiere Turati , i difensori Lucioni e Monterisi e gli attaccanti Ciervo e Moro . Per il taglio del nastro è stato scelto il giovane centrale del pacchetto arretrato giallazzurro, Ilario Monterisi , acquistato con la formula del prestito secco dal Lecce. «Quando il mio procuratore - dice - è venuto in campo mentre mi stavo allenando e mi ha detto che c’era una richiesta per me da parte del Frosinone, gli ho detto che poteva chiudere immediatamente. E il perché della mia risposta direi che è sotto gli occhi di tutti. Una grande società, che negli ultimi anni sta puntando molto sui giovani dando loro la possibilità di dimostrare quanto valgono. Per cui non credo potesse capitarmi una opportunità migliore di questa. Chiaro che adesso starà a me dimostrare quanto valgo, dando il massimo in ogni allenamento per cercare di ritagliarmi più spazio possibile in campionato».

Monterisi si racconta

Poi Monterisi parla di quelle che sono le sue caratteristiche principali. «Sono un ragazzo molto determinato, che cerca di restare sempre concentrato al massimo su quello che sta facendo. Allo stesso tempo, però, ci sono tantissimi aspetti sui quali devo invece migliorare. E quello che posso garantire in tal senso è che la voglia di lavorare e crescere di giorno in giorno, non mi manca certamente». Dal punto di vista tattico, invece, parliamo di un centrale di difesa che, però, all’occorrenza può anche agire sulla destra del pacchetto arretrato. «Sicuramente nasco come difensore centrale e posso dire che è il ruolo che preferisco. Ma la scorsa stagione sono stato impiegato anche come esterno di destra e devo dire che me la sono cavata bene».

Frosinone su Aké della Juve

Fin qui il giovane (2001) Monterisi. Per quanto riguarda invece il mercato, nella giornata di ieri si sarebbe registrato un interesse particolare da parte del direttore Angelozzi per un giovane molto promettente della Juventus Under 23: la punta esterna Markey Aké (2001) che oltre ad essere colonna portante della formazione di mister Zauli , nell’ultimo campionato è anche entrato nell’orbita della squadra di Massimiliano Allegri. Quattro le presenze nella massima serie, oltre a due in Coppa Italia.

Salta Gori alla Reggina

Sul fronte partenze, invece, domani doveva essere il giorno della cessione in prestito del centrocampista Gori (uno dei quattro giallazzurri che insieme a Klitten, Ricci e Iemmello non hanno preso parte al ritiro proprio perché considerati in partenza per altri club) alla Reggina. Ma il passaggio del classe ’93 al club calabrese è saltato dopo la rottura della stessa Reggina con il tecnico Roberto Stellone, che aveva messo appunto Gori al primo posto della sua lista degli acquisti.