FROSINONE - Il Frosinone, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato "di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Aliou Traoré. Il classe 2001 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023". Centrocampista franco-maliano, Traore era passato al Parma nella scorsa stagione dopo esser andato in scadenza di contratto col Manchester United, che lo aveva girato al Caen in Ligue 2 in prestito.