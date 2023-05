Capolavoro Grosso, Frosinone meraviglia

Un omaggio doveroso e sentito e tanta gioia da condividere nonostante tutto. La scomparsa inattesa e dolorosissima del fratello del presidente Maurizio Stirpe, l’ingegner Curzio, getta un’ombra di tristezza su un evento straordinario ma non spegne la felicità del popolo ciociaro per questa incredibile promozione in Serie A del Frosinone, forse la più bella di tutte. Nessuno immaginava, infatti, che potesse arrivare così in fretta e in maniera così travolgente dopo la rifondazione avviata dal club due anni fa non solo per rimettere in equilibrio i conti devastati dalla retrocessione in B e aggravati ancor più dalla pandemia e dal lockdown quando si era andati a un passo dal chiudere i battenti ovunque. Anche il presidente Stirpe, in realtà, era arrivato a pensare di iscrivere la squadra al campionato di Serie D, facendo un passo di lato e uscendo di scena. Almeno dal teatrino di un calcio non più sostenibile. Ma la passione con la quale aveva alimentato un progetto così avvincente - con l’appoggio della sua famiglia e in particolar modo del fratello - ha avuto ancora la meglio sui pensieri negativi e sulle tentazioni pure razionali e non immotivate. D’altra parte il Frosinone, al di là della retrocessione patita con tutti gli annessi inevitabili in termini di costi e sul conto economico, aveva fatto parlare di se investendo su uno stadio di proprietà, il “Benito Stirpe”, e su un Centro sportivo destinato a diventare un polo d’impianti sul territorio con altre infrastrutture in divenire e nuove ambizioni. E tutto non poteva essere ridimensionato rinunciando alla sfida.